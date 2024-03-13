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Ивич выгнал из раздевалки гендиректора «Краснодара» Хашига после ничьей с «Рубином». После поражения от «Ростова» тренер ответил на грубость Галицкого (Иван Карпов)

У Владимира Ивича возник конфликт с руководством «Краснодара».

Ивич выгнал из раздевалки гендиректора «Краснодара» после ничьей с «Рубином»
© Sports.ru

Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером.

По данным инсайдера Ивана Карпова, проблемы в отношениях Ивича с руководством «Краснодара» обострились после ничьей с Рубином» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ – утверждается, что после матча Ивич выгнал из раздевалки гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига. Кроме того, после поражения от «Ростова» в следующем туре (1:2) Ивич осадил владельца клуба Сергея Галицкого после того, как тот нагрубил ему в личном разговоре.

Также отмечается, что Ивич пользовался авторитетом среди лидеров команды, что не нравилось части руководства «Краснодара».

После 20 туров «Краснодар» занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко. Вчера «быки» вылетели из 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов после поражения от «Химок» (0:2).

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