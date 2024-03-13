«Ахмат» одержал победу над «Волгарем» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Грозненский «Ахмат» обыграл астраханский «Волгарь» в матче первого этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Астрахани и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Иван Олейников и Владимир Ильин. У хозяев отличился Тимур Жамалетдинов.

Соперник «Ахмата» на следующей стадии турнира станет известен позднее, «Волгарь» завершил выступление в Кубке России.