Ивич сделал первое публичное заявление после увольнения из «Краснодара»

Владимир Ивич сделал первое публичное заявление после увольнения с поста главного тренера «Краснодара».

© Спорт день за днем

Ивич был отправлен в отставку сегодня 13 марта.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России, где проиграла ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Также клуб занял шестое место в РПЛ.

После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует в турнирной таблице «Зенит» с 30 очками.