Ивич сделал первое публичное заявление после увольнения из «Краснодара»
Владимир Ивич сделал первое публичное заявление после увольнения с поста главного тренера «Краснодара».
Ивич был отправлен в отставку сегодня 13 марта.
«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».
Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России, где проиграла ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Также клуб занял шестое место в РПЛ.
После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует в турнирной таблице «Зенит» с 30 очками.