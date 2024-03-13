Три игрока сборной Австрии исключены из команды за гомофобные кричалки.

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Главный тренер австрийцев Ральф Рангник убрал из заявки на мартовские матчи против Словакии и Турции трех игроков венского «Рапида» – Марко Грюлля, Гвидо Бургшталлера и голкипера Никласа Хедля. Причиной такого решения стало видео, снятое после победы «Рапида» в дерби против «Аустрии» 25 февраля, на котором игроки скандируют гомофобные кричалки. При этом Рангник не исключил, что футболисты могут быть вызваны в сборную в будущем.

«Я не потерплю этого в команде, которую тренирую, будь то клуб или сборная. Все, за что мы выступаем, находится на противоположном полюсе, и я сказал ребятам об этом по телефону. Я ожидаю, что парни отнесутся к этому вопросу серьезно и поймут, что для людей значит, когда их публично оскорбляют или подвергают дискриминации подобным образом», – сказал Рангник.

Как сообщает Sky Sports, после инцидента Грюлля, Бургшталлера, Хедля и еще двоих игроков дисквалифицировали на несколько туров австрийской Бундеслиги. Также от работы были временно отстранены управляющий директор «Рапида» Штеффен Хофманн и помощник главного тренера Стефан Куловиц.