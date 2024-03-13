«Родина» и Урал» объявили стартовые составы на матч Кубка России
Московский футбольный клуб «Родина» и екатеринбургский «Урал» назвали стартовые составы на матч первого этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.
Встреча пройдет в среду в Москве, начало — в 18:00 (мск).
Стартовый состав «Родины»: Шакеров, Марсиньо, Мещанинов, Кочиев, Тананеев, Фищенко, Дмитриев, Юшин, Турищев, Калмыков, Бакаев.
Стартовый состав «Урала»: Ал. Мамин, Бевеев, Эмерсон, Бегич, Малькевич, Сунгатулин, Итало, Мишкич, Ионов, Ишков, Каштанов.
Матч ТВ: главные новости