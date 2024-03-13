«Урал» победил «Родину» в серии пенальти

Екатеринбургский «Урал» победил московскую «Родину» в матче первого этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

© Матч ТВ

Основное время встречи, которая прошла в Москве, завершилось со счетом 1:1. На 7‑й минуте Александр Юшин вывел хозяев поля вперед, ответный мяч на 75‑й минуте забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Урала».

«Урал» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Соперник екатеринбургской команды определится позже. «Родина» завершила выступление на турнире.