"Зенит" вышел в полуфинал "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл московское "Динамо" в ответном четвертьфинальном матче "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 45 407 зрителей.

В составе "Зенита" оба мяча забил Матео Кассьерра (13-я, 21-я минуты).

Первый матч завершился победой "Динамо" со счетом 1:0. "Зенит" вышел в полуфинал "пути РПЛ". "Динамо" продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала "пути регионов".