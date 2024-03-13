СМИ: Промеса арестовали в Дубае по запросу Нидерландов

Нападающий ФК «Спартак» Квинси Промес в среду, 13 марта, был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов, пишет De Telegraaf со ссылкой на источник.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах.

По данным портала, арест связан с запросом прокуратуры Нидерландов об экстрадиции футболиста.

Источник отметил, что Промес еще может подать апелляцию против его экстрадиции, но в данный момент он находится под стражей.

Дюков высказался об уголовных делах Промеса в Нидерландах

Ранее сообщалось, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Полиция задержала его из-за оставления места ДТП.