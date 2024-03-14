Экс-игрок «Динамо»: у бело-голубых есть шанс стать чемпионами в этом году

Бывший нападающий «Динамо», а ныне футболист подмосковных «Химок» Кирилл Панченко считает, что бело-голубые имеют все шаны на победу в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

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«У них есть шанс завоевать чемпионство. Почему не должно быть? У них отставание от первого места всего лишь два очка. Так что всё возможно. Ещё играть 10 туров, где разыгрывается 30 очков. У «Динамо» сильная и сбалансированная команда. Буду переживать за них», — приводит слова Панченко Sport24.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидирует «Зенит» (40 очков), на втором месте расположился «Краснодар» (39). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Марцела Лички сыграют с «Ростовом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.