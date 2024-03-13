Аршавин прокомментировал задержание Промеса в ОАЭ

Аршавин о задержании Промеса в ОАЭ: «Лучшее разрешение проблемы для всех, кроме Квинси. «Спартак» расторгнет контракт, и все о нем забудут»
Андрей Аршавин прокомментировал задержание Квинси Промеса.
Ранее футболист «Спартак» был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
– Промеса взяли под стражу по запросу прокуратуры Нидерландов. Андрей Сергеевич, конец истории, похоже?
– Думаю, да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди.
Думаю, «Спартак» при таком раскладе, если все это правда, расторгнет контракт, и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами, – сказал бывший футболист сборной России.
Аршавин о задержании Промеса в ОАЭ: «Лучшее разрешение проблемы для всех, кроме Квинси. «Спартак» расторгнет контракт, и все о нем забудут»
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