Аршавин прокомментировал задержание Промеса в ОАЭ

Андрей Аршавин прокомментировал задержание Квинси Промеса.

© Sports.ru

Ранее футболист «Спартак» был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

– Промеса взяли под стражу по запросу прокуратуры Нидерландов. Андрей Сергеевич, конец истории, похоже?

– Думаю, да. Кроме Промеса, для всех это лучшее разрешение проблемы. «Спартаку» не нужно молчать, руководителям не нужно будет говорить, как относятся к тому, что у нас играют осужденные люди.

Думаю, «Спартак» при таком раскладе, если все это правда, расторгнет контракт, и все о Промесе забудут. А сам Промес, к сожалению для него, будет в Нидерландах разбираться со своими проблемами, – сказал бывший футболист сборной России.