Адвокаты игрока московского «Спартака» Квинси Промеса рассказали, что процесс выдачи футболиста из ОАЭ в Нидерланды может занять много времени. Об этом говорится в заявлении защитников, опубликованном на сайте фирмы Cleerdin & Hamer.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. В 2023 году нидерландский суд заочно приговорил футболиста к 1,5 года лишения свободы за ножевое ранение, которое он нанес двоюродному брату на вечеринке в 2020-м. В феврале 2024 года в Нидерландах Промесу вынесли еще один заочный приговор - шесть лет тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

Нидерландский футболист играл за московский «Спартак» в 2014-2018 годах, затем вернулся в команду в 2021 году и с тех пор жил в России. В момент вынесения второго приговора Промес находился в Дубае, куда в январе 2024-го он приехал на сборы вместе со «Спартаком».

В заявлении Cleerdin & Hamer подчеркивается, что Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, изложенным судом, поэтому адвокаты подали апелляцию от его имени.

Это означает, что решение суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса будет пересмотрена Апелляционным судом Амстердама.

Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное производство в Нидерландах. Прокуратура и защита также имеют возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов, подчеркнули адвокаты.

Со стороны ОАЭ процедуру экстрадиции должен будет завершить независимый судья в Дубае, отметили адвокаты.