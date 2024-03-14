Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

© GETTY IMAGES

Ими стали испанский голкипер «Арсенала» Давид Райя, словенский вратарь «Атлетико» Ян Облак вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и юный испанский защитник Пау Кубарси, представляющий «Барселону».

Отметим, что Джейдон Санчо стал автором победного гола в ворота «ПСВ» (2:0), Райя и Облак отбили по два пенальти в серии послематчевых 11-метровых в играх с «Порту» и «Интером» соответственно. 17-летний центральный защитник Кубарси провёл 90 минут в дебютном матче Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1), в котором был признан лучшим игроком.

Всего на этой неделе прошло четыре матча 1/8 финала ЛЧ: «Боруссия» — «ПСВ» (2:0), «Барселона» — «Наполи» (3:1), «Арсенал» — «Порту» (1:0; 4:2 — по пенальти), «Атлетико» — «Интер» (2:1; 3:2 — по пенальти).