Талалаев: отставка Ивича из «Краснодара» очень удивила

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев признался, что его удивила отставка Владимира Ивича из «Краснодара». Напомним, о расставании с сербским специалистом, занимавшим пост главного тренера первой команды «быков», краснодарский клуб объявил позавчера, 13 марта.

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«Удивила ли отставка Ивича? Очень сильно. Я думаю, что какая-то есть внутренняя причина помимо результатов. Видимо, что-то как-то не срастается. Потому что это умные и эмоциональные люди. Но мне кажется, это не эмоциональное решение. Что-то есть ещё другое. Если захотят, сами расскажут. Связывались ли со мной из «Краснодара» до назначения Мусаева? Нет, я не вёл переговоры с представителями «Краснодара», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.