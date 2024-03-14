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Облак — о серии пенальти в матче с «Интером»: если бьют идеально, отразить удар невозможно

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Интером» в ответом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Матрасники» обыграли «нерадзурри» в серии послематчевых пенальти (2:1, 3:2), Облак отразил два удара.

"Если бьют идеально, отразить удар невозможно". Облак — о серии пенальти с «Интером»
© Чемпионат.com
«В серии пенальти всегда есть доля везения, потому что ты как голкипер должен выбрать правильный угол. Ты должен отбить мяч, но если игрок исполнит идеально, отразить удар будет невозможно. К счастью, сегодня я смог отбить, но главное, что мы одержали победу и вышли в четвертьфинал», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Напомним, в составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

Футбол
Анхель Корреа
Ян Облак
Алексис Санчес
Хакан Чалханоглу
Франческо Ачерби
УЕФА
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