«Спартак» выступил с заявлением об аресте Квинси Промеса в ОАЭ

В «Спартаке» сделали новое заявление по ситуации с Квинси Промесом. Адвокаты футболиста известили клуб об изменении меры пресечения в отношении игрока в ОАЭ, сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — передает слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.