Юрист Андрей Князев отреагировал на задержание в ОАЭ осужденного в Нидерландах легионера «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, в таких случаях дело как правило заканчивается экстрадицией.

«Для Промеса единственный выход — это возвращение в Нидерланды и тюрьма, потому что вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, будет признано политическим», — заявил Князев.

Ранее арест Промеса прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. По его словам, клуб надеется на благоприятный исход для игрока.

«Спартак» выступил с заявлением об аресте Квинси Промеса в ОАЭ

13 марта Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине ему суммарно грозит 7,5 года тюрьмы за нападение на брата и контрабанду наркотиков.