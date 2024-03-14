Тренер одесского ФК «Черноморец» сбежал со сборов в Турции

Тренер по физподготовке одесского "Черноморца" Игорь Касьяненко покинул расположение команды во время сборов в Турции и не вернулся на Украину, пишет Sport.ua.

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В публикации говорится, что в начале января он вместе с командой поехал на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на Украину. Отмечается, что тренер отправился в США.

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По данным из открытых источников, 36-летний Касьяненко - уроженец Луганска. Ранее он работал в ФК "Полесье" (Житомир), "Шахтере" из Солигорска, ФК "Астана" и луганской "Заре".