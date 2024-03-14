Экс-тренер «Спартака» продлил контракт со сборной Бельгии

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Тедеско возглавляет сборную Бельгии с 8 февраля 2023 года. До этого последним клубом 38-летнего специалиста был немецкий «Лейпциг». В нём Доменико работал на протяжении года. Итальянец также работал с «Эрцгебирге» и «Шальке».

Напомним, Тедеско сотрудничал со «Спартаком» с 2019 по 2021 год. За это время команда под его руководством провела 54 матча во всех турнирах, в которых смогла победить 27 раз.