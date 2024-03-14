Булыкин объяснил поражение «Динамо» от «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка России за счет того, что сине-бело-голубые выглядели более раскрепощенными.

«Зенит» вчера был хорош. Я думаю, игра была расслабленной. Команды знали, что не вылетят из Кубка. «Зенит» и «Динамо» играли не так заряжено, как обычно. За счет этого «Зенит» был больше раскрепощен и имел больше моментов», — сказал Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Матео Кассьерра выскочил один на один с Игорем Лещуком и технично перекинул мяч через голкипера. Менее 10 минут понадобилось колумбийскому нападающему, чтобы оформить дубль. Кассьерра на этот раз не смог переиграть Лещука, но сыграл на отскоке и добил мяч в ворота «Динамо».

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл бело-голубых и вышел в полуфинал турнира.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург», а «Локомотив» — «Балтику».