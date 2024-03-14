Сразу три топ-клуба заинтересованы в защитнике «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, на подписание 25-летнего игрока обороны всерьёз нацелены «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Представители клубов могут выйти с предложением на руководство «Баварии» в ближайшее время. Отмечается, что сам француз не намерен покидать мюнхенский клуб.

Юпамекано перешёл в «Баварию» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года за € 42,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее стало известно, что «Челси» может получить от «Баварии» часть суммы в случае продажи полузащитника Джамала Мусиалы.