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Хавбек «Спартака» Мозес получил травму в матче против «Оренбурга»

Московский «Спартак» потерял на неопределенный срок ещё одного атакующего полузащитника. Нигериец Виктор Мозес получил травму в матче Кубка России против «Оренбурга».

Хавбек «Спартака» Мозес получил травму в матче против «Оренбурга»
© РИА Новости

Хавбек вышел на замену после перерыва, но не смог доиграть встречу до конца и покинул поле в середине второго тайма.

О степени повреждения и сроках восстановления игрока пока неизвестно.

Напомним, ранее «Спартак» лишился ещё двух атакующих хавбеков: Тео Бонгонда восстанавливается после травмы, полученной на Кубке Африки, а Квинси Промес находится под арестом в ОАЭ.

Футбол
Виктор Мозес
Спартак