Стали известны пары полуфинала Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 15 марта, состоялась жеребьёвка матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Жеребьёвку провела заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина.

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1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» — «Зенит»

«Балтика» — ЦСКА

Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми

Ранее стали известны пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов:

«Ахмат» — «Оренбург»;

«Урал» — «Локомотив»;

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»;

«Химки» — «Ростов».

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.