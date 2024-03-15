"Аталанта" Миранчука и "Ливерпуль" вышли в 1/4 финала Лиги Европы

В четверг вечером определились все участники четвертьфинальной стадии второго по престижу клубного турнира континента - Лиги Европы.

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Внимание российских болельщиков наверняка привлекло противостояние итальянской "Аталанты" с лиссабонским "Спортингом". Напомним, что за "сине-черных" уже не первый год выступает хавбек нашей сборной Алексей Миранчук, который только в нынешнем сезоне вышел на лидирующие роли в своей команде.

После ничьей в Португалии (1:1), вопрос с выходом в следующий круг оставался открытым. В Италии счет открыл "Спортинг" усилиями Педро Гонсалвеша. Однако во второй половине голы нигерийца Адемолы Лукмана и итальянца Джанлуки Скамакки принесли "Аталанте" победу (2:1) и позволили ей пройти дальше. В эпизоде со вторым голом хозяев результативной передачей отметился Миранчук.

Вместе с "Аталантой" в 1/4 финала Лиги Европы вышли: "Ливерпуль", "Вест Хэм" (оба - Англия), "Милан", "Рома" (оба - Италия), "Марсель" (Франция), "Бенфика" (Португалия) и немецкий "Байер".

Добавим, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы состоится в пятницу.