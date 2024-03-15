Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка матчей 1/4 финала Лиги конференций.

© Чемпионат.com

1/4 финала Лиги конференций

«Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция)

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция)

«Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Фиорентина» (Италия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдёт 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».

Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Вест Хэм Юнайтед». В финале прошлого сезона английский клуб обыграл итальянскую «Фиорентину» со счётом 2:1. Матч прошёл 7 июня 2023 года на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).