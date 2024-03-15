Вратарь «Сочи» назвал случайным гол «СКА‑Хабаровска» в матче Кубка России

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков считает, что гол, забитый нападающим «СКА‑Хабаровска» Альбеком Гонгапшевым в матче Кубка России, получился случайным.

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Основное время матча первого этапа четвертьфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России закончилось вничью — 1:1. Сочинцы открыли счет на 22‑й минуте, Гонгапшев отличился на 74‑й. Исход матча решался в серии пенальти, где точнее были игроки команды из Хабаровска — 4:2.

— Всё было под контролем, но в таких играх всегда важно забивать второй мяч, чего у нас не получилось сделать. Потом случайный гол — удар с 30 метров, рикошет, выход один на один, в серию пенальти перевели игру, где нам немного не повезло. К сожалению, не удалось взять больше пенальти, но я сделал всё, что мог, — сказал Рудаков в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Жеребьевка второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России состоится в пятницу, прямую трансляцию смотрите на телеканале «Матч ТВ» начиная с 13:00 (мск).