Telegram-канал RT опубликовал трейлер к матчу Россия — Сербия, который пройдет в столице уже на следующей неделе — 21 марта.

Как стало известно, в ролике задействованы сербский актер Милош Бикович и бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев.

21 марта сборная Сербии в Москве проведет товарищеский матч с командой России, встреча пройдет на московской «ВТБ-Арене». 25 марта сербы сыграют в гостях с командой Кипра.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Срджан Бабич дозаявлен в состав сборной Сербии на матчи в марте.

14 марта калининградская «Балтика» обыграла московский «Локомотив» в серии пенальти и вышла в полуфинал пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу. Ответный матч между двумя командами состоялся в Москве на «РЖД Арене». Основное время завершилось со счетом 1:1.