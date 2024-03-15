РПЛ "в законе": немало игроков нарушали закон, но за решетку попали единицы

В составах российских клубов немало игроков преступали закон, но лишь единицы отправились за решётку.

Квинси Промес, похоже, окончательно завис в ОАЭ, после чего столичного футболиста, вполне вероятно, переправят в Нидерланды, где его ждёт неминуемый срок в 7,5 года за целую россыпь различного рода преступлений (от ножевого ранения до торговли крупными партиями наркотиков). Однако, помимо лидера красно-белых, в составе столичного клуба, да и не только у него, случалось немало эпизодов, когда игроки преступали закон и подвергались уголовному преследованию. РПЛ в этом плане чуть ли не впереди планеты всей.

Из самых ярких случаев на память, естественно, приходит ситуация, которая стала культовой - Александр Кокорин и Павел Мамаев ранним утром избили на улице водителя одного из руководителей Первого канала, после чего зашли в кофейню и напали на двух столичных чиновников. Для двух ярких футболистов (на тот момент «Зенита» и «Краснодара») всё это закончилось тюремными сроками.

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Павел схватил год и пять месяцев колонии общего режима, а Александр получил полтора года. Далее карьеры у горе-спортсменов сложились по разному. Мамаев с футболом завязал, а Кокорин и сейчас продолжает оставлять яркий след своей игрой в чемпионате Кипра. Кстати, сразу после выхода из тюрьмы бывший форвард «Зенита» оказался в «Спартаке», правда, играл там без огонька.

Любитель расширить сознание

Молодой, кудрявый и очень быстрый игрок обороны красно-белых Георгий Тигиев в 2017 году резво дебютировал в основе московского клуба. Фанаты клуба приняли парня на ура. Всё было при нём - техника, скорость, умение на носовом платке пройти соперника, вот только бурная деятельность на футбольном поле сыграла злую шутку в обычной жизни. Тигиев оказался любителем наркотических веществ.

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Когда Георгия отдали в аренду в самарские «Крылья Советов» в 2018 году, он окончательно расслабился. Однажды его автомобиль был остановлен полицией. Водитель, то есть Тигиев, был явно не в себе. Как выяснилось позже, в крови молодого защитника был обнаружен запрещённый препарат амфетамин. В тюрьму Тигиев в итоге не сел, но был очень близок к этому. Отделался воспитанник «Анжи» небольшой дисквалификацией. С 2022 года Георгий завязал с профессиональным футболом и подался в Медиалигу. Играл за такие команды, как "БроукБойз", Fight Nights, «Деньги».

Гулиев злобный, американец - нет

Одно дело, когда человек причиняет вред только себе, другое - когда в ход идут кулаки и страдают окружающие. В апреле 2019 года полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев попал в полицию за избиение прохожего. 22-летний футболист ехал по одной из улиц Москвы на своём «Мерседесе». Хавбек не стал останавливаться, несмотря на красный сигнал светофора и переходящую улицу толпу. В результате авто спартаковца зацепило одного из пешеходов, которым оказался 29-летний гражданин США Майкл Коу Джон Эли.

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После случившегося водитель выскочил из машины и начал размахивать руками. Американец предпринял попытку убежать, но владелец «Мерседеса» догнал его, и началась драка. В результате драки у американца оказался сломан нос, врачи оказали ему помощь. Вместе с игроком красно-белых он отправился в отделение полиции.

Гулиев предложил американцу оплатить лечение, дал денег и несколько раз принёс извинения. В ответ на это гражданин США написал заявление об отсутствии претензий к футболисту. Удивительно, как нелёгкая отвела Аяза от тюрьмы. За подобные правонарушения можно очень быстро оказаться за решёткой. Поскитавшись по клубам Первой лиги, в 2023 году Гулиев оказался в азербайджанском клубе «Сабах», где и сейчас продолжается его карьера.

Травмат Алексея Зуева

В начале 2007 года в щепетильную ситуацию угодил вратарь «Спартака» Алексей Зуев. Удивительно, но за год до происшествия голкипер обрёл место в воротах красно-белого клуба и даже успел засветиться в Лиге чемпионов. Однако железного места в основе всё-таки у Зуева не было. В начале марта 2007 года автомобиль BMW 26-летнего голкипера остановился у заправки. У колонки в это время собралась небольшая очередь. Торопливый Алексей попытался проскочить перед стоявшей впереди машиной, но манёвр не удался.

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Взбешённый задержкой голкипер выскочил из своего авто и принялся высказывать обидчику претензии. Тот в ответ резонно заметил, что приехал первым и уступать не намерен. Затем разъярённый голкипер красно-белых извлёк травматический пистолет «ИЖ» и принялся угрожать ошалевшему водителю, размахивая оружием у него перед носом. Работники заправки, сообразив, что дело принимает серьёзный оборот, вызвали полицию.

Стражи порядка забрали присмиревшего Зуева в ОВД Москворечье-Сабурово. Футболиста-буяна продержали в «обезьяннике» до самого утра. Зуев сумел отделаться крупным штрафом. Однако после этого инцидента его карьера резко пошла на спад. Помыкавшись по подмосковным клубам из ПФЛ, Алексей надолго оказался в пляжном футболе (с 2012 по 2018 год), где, кстати, также играл за «Спартака». На данный момент Зуев работает тренером вратарей в московской «Родине».

Широков поколотил арбитра

В августе 2020 года экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков влип в скверную историю. В матче любительского турнира между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ» полузащитник «Матча» Роман Широков избил главного арбитра игры Никиту Данченко. Спор между полузащитником и арбитром произошёл на пустом месте.

Роман повздорил с судьёй из-за какого-то спорного решения. Прежде чем наброситься на рефери с кулаками, Широков пригрозил ему: «Если покажешь красную, я тебе по лицу дам». В итоге, Широков был очень близок к тому, чтобы провести некоторое время в тюрьме, однако, несмотря на возмущение общественности, конфликт удалось замять. До недавнего времени звёздный полузащитник работал тренером в клубе дивизиона «Б» Второй лиги «Леон Сатурн».

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Футболисты не самые спокойные люди в этом мире и частенько преступают закон. Однако мало чья биография может сравниться с «весельем» Квинси Промеса. Спартаковский голеадор переплюнул всех в РПЛ и, вероятно, ещё долгое время будет ходить в лидерах по количеству преступлений, совершённых одним человеком.