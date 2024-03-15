Названо главное достижение Заремы Салиховой в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что лучшим решением жены бывшего владельца команды Леонида Федуна Заремы Салиховой было удержать в команде тренера Доменико Тедеско, передает «Спорт-Экспресс».

«Лучшее решение Заремы? Удержать Тедеско. Именно она была инициатором. Ход оправдал себя. Ну и с приглашением Ваноли с Каттани угадала. Хотя Кубок России далеко не только их заслуга», — сказал Мележиков.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

В феврале 2023 года он возглавил сборную Бельгии. В дебютном матче нового наставника команда разгромила Швецию со счетом 3:0. Хет-трик на счету Ромелу Лукаку.