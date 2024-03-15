Мележиков рассказал, кто мог возглавить «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что вместо Доменико Тедеско на тренерский мостик красно-белых мог быть назначен Кике Сетьен. По словам функционера, Тедеско мог покинуть «Спартак» в середине сезона, но руководство не решилось приглашать Сетьена из-за отсутствия гарантий успеха.

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«Тедеско неожиданно заявил на пресс-конференции, что не будет летом продлевать контракт. Всё шло к тому, что уже в декабре с немцем попрощаемся, а «Спартак» возглавит Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал «Барселону». Доменико — классный тренер, ему очень нравилось в «Спартаке». Контракт же отказывался продлевать по семейным обстоятельствам. А на другой чаше весов — Сетьен. Который ещё неизвестно как сработает. Никто гарантий не даёт. Я высказал свои аргументы. Федун подумал-подумал и произнёс: «Хорошо. Оставляем Тедеско», — приводит слова Мележикова «Спорт-экспресс».

Напомним, в данный момент «Спартак» возглавляет испанский тренер Гильермо Абаскаль. В СМИ появлялась информация, что красно-белые приняли решение уволить тренера в ближайшее время.