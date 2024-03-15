Григорян призвал вернуть Промеса в Россию

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал ситуацию с арестом нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

© Спорт день за днем

«Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию, и пусть играет. Да, он, безусловно глуп, но неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для «Спартака», – приводит слова Григоряна LiveSport.ru.

На данный момент Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолет вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летнего нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

Накануне стало известно, что в Нидерландах рассчитывают на экстрадицию Промеса в ближайшее время. Нападающем «Спартака» грозит экстрадиция на родину в связи с приговором местного суда по делу о контрабанде наркотиков.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Промеса в 6 млн евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 32-летний вингер провел в составе московской команды 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 8 результативными передачами.