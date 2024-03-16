Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии по футболу

Форвард мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн установил рекорд чемпионата Германии по количеству голов в дебютном сезоне. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

Во встрече 26-го тура против «Дармштадта» нападающий забил свой 31-й мяч в нынешнем чемпионате. Кейн также установил личный рекорд результативности. Ранее он дважды забивал по 30 голов в Английской премьер-лиге (АПЛ) в составе «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Кейн провел 35 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 37 голов и десять результативных передач.

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма». Немецкий клуб заплатил за 30-летнего нападающего 95 миллионов евро.