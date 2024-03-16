Стало известно, когда Арсен Захарян приедет в расположение сборной России

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прибудет в расположение сборной России в субботу вечером, рассказал «Матч ТВ» представитель футболиста Геннадий Голубин.

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В пятницу Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29‑го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

— Арсен сразу после игры вчера отправился в Мадрид, оттуда полетит в Стамбул, а дальше уже в Москву. Дорога займет, конечно, много времени, но сегодня к вечеру он будет в расположении сборной, — сказал Голубин «Матч ТВ».

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды начался в Новогорске 14 марта. Матч со сборной Сербии состоится 21 марта, игра с командой Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Сербии и Парагвая.