В «Спартаке» назвали слухами информацию об отставке Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после победы над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России высказался о разговорах об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, заявив о неправдивости этих сообщений. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы особо не читали такие новости. Все равно это слухи и это пишут в СМИ. Никто не знает достоверной информации. Мы бились за команду, думаю, так же, как и он. Главное, что мы выиграли и прошли дальше, — сказал Литвинов.

В полуфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее иностранный тренер объяснил, почему отказался возглавить «Спартак».