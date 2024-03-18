Владимир Быстров высказался о матче сборной России с Сербией

Российский экс-футболист Владимир Быстров поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии. По его мнению, Валерий Карпин выставит на этот матч максимально боевой состав. Игра состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Несколькими днями позже, 25 марта, сборная России проведёт ещё одну товарищескую встречу, соперником команды Валерия Карпина станет сборная Парагвая.

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«Конечно, будет интересно посмотреть на сборную России в матче с Сербией. У сборной России по-любому должен быть боевой состав — должны играть основные футболисты, которые себя ярко проявляют», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи.