В Мадриде "Барселона" разгромила "Атлетико"

"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в поединке 29-го тура испанского чемпионата по футболу. Матч в Мадриде завершился со счетом 3:0 в пользу гостей, его транслировали спортивные каналы. Голы забивали Жоао Фелиш (38-я минута), Роберт Левандовский (47) и Фермин Лопес (65).

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На 42-й минуте главный тренер каталонцев Хави (Хавьер Эрнандес Креус) был удален с поля после получения второй желтой карточки. В компенсированное время ко второму тайму защитник "Атлетико" Науэль Молина (90+3) также получил красную карточку. В результате этой победы "Барселона" набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как "Атлетико" с 55 очками занимает пятое место.

В другом матче дня "Райо Вальекано" одолел "Бетис" на своем поле со счетом 2:0. Ранее "Барселона" на своем поле со счетом 3:1 победила итальянский "Наполи" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.