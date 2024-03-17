Российский футболист рассказал об отношении к себе в Германии

Российский футболист Андрей Лунев рассказал в интервью YouTube-каналу «22 дурака» об отношении к себе в Германии, где он выступал за «Байер».

«В городе бывали случаи на дороге. Провокации, фразы, жесты. Как они узнавали, что русский? Ездил на машине с российскими номерами, перевез свою. Показывали средний палец», — вспомнил вратарь.

Лунев добавил, что в самой команде было хорошее отношение.

Россиянин играл за «Байер» с 2021-го по 2023-й. После он перешел в азербайджанский «Карабах». Вместе с командой вратарь дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру».

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги. В активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.