Захарян рассказал о реакции болельщиков на его переход в "Реал Сосьедад"

Российский полузащитник Арсен Захарян не испытывает давления со стороны болельщиков после перехода в испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад". Комментарий игрока приводит "Спорт-Экспресс".

Летом 2023 года Захарян перешел из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад". По информации испанской газеты Mundo Deportivo, сумма трансфера составила €12 млн, в контракте футболиста прописана сумма отступных в €60 млн.

"Чувствую, что в клубе от меня ждут большего, и в России тоже люди ждут, но на меня это никогда не давило и не давит сейчас, - сказал Захарян. - Я спокойно к этому отношусь. Конечно, болельщики в таком клубе требовательные, но я еще не сталкивался с какой-то ненавистью или негативом. Все дружелюбные, все поддерживают, все отлично в этом плане. Думаю, в России больше любят тебя поругать, а тут больше поддержки, мне так кажется".

Захаряну 20 лет. В нынешнем сезоне он провел за "Реал Сосьедад" 31 матч, в которых отличился забитым мячом и голевой передачей. Дебютный гол полузащитник забил 16 марта в матче чемпионата Испании с "Кадисом" (2:0) спустя две минуты после выхода на замену.