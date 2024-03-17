Место содержания Промеса в Дубае назвали "адом на земле"

Условия в тюрьме в Дубае (ОАЭ), в которой находится нападающий ФК «Спартак» Квинси Промес, совершенно ужасные, рассказал Билли Худ, который ранее отбывал срок в этом учреждении. Об этом пишет De Telegraaf.

Худ пояснил, что в тюрьме все камеры переполнены заключенными, очень плохая еда, практикуются пытки и наказания. По его мнению, учреждение можно назвать одной фразой — «ад на земле».

Вместе с тем, пояснил мужчина, тюремщики могут обращаться с Промесом более гуманно, чем с большинством преступников, так как он не совершал тяжелых преступлений в самом Дубае.

Напомним, что 29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в ДТП и покинул место происшествия. Эксперты полагали, что власти страны накажут игрока крупным штрафом, но реальный тюремный срок ему не грозит.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции игрока в страну.