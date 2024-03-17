Болельщики "Трабзонспора" выбежали на поле и атаковали футболистов "Фенербахче" после матча 30-го тура чемпионата Турции. Об этом сообщает телеканал NTV Spor.

Встреча завершилась гостевой победой "Фенербахче" со счетом 3:2.

Отмечается, что болельщики вышли на поле, когда игроки стамбульской команды праздновали победу в центральном круге, и напали на футболистов. В ситуацию вмешались силы безопасности. Игроки побежали в сторону подтрибунного помещения, однако в них продолжали лететь посторонние предметы с трибун.

"Фенербахче" с 79 очками занимает второе место в таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 2 очка. "Трабзонспор" набрал 49 очков и располагается на третьей строчке.