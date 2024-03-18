Сантос ответил Дзюбе на слова про «Зенит» из Рио-де-Жанейро

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе, заявившему, что «Зенит» Санкт-Петербург превратился в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«А знаете, мне кажется, это прекрасная смесь – Петербург и другие города, в которых родились нынешние футболисты «Зенита». Русские или иностранцы – это неважно. В комбинации этих городов под знаменем «Зенита» мы шестой год подряд придем первыми», – приводят слова Сантоса «РИА Новости Спорт».

За «Зенит» в этом сезоне заявлены девять бразильцев, два колумбийца, француз, серб и казах.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл последние пять розыгрышей чемпионата России. Только у «Спартака» в период 1996-2001 годов чемпионская серия была длиннее – шесть титулов.

После 20 туров «Зенит» с 40 очками лидирует в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», идущего на втором месте, – одно очко.

В следующем туре РПЛ «сине-бело-голубые» примут в «Крылья Советов». Матч пройдет после паузы на игры сборных.