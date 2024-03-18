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Волков назвал самого быстрого футболиста сборной России

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков рассказал, кого считает самым скоростным футболистом сборной России. Напомним, Волков считается одним из самых быстрых игроков Российской Премьер-Лиги, однако он не стал называть себя в ответ на вопрос о самом скоростном россиянине. Игрок выделил нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

Волков назвал самого быстрого футболиста сборной России
© Чемпионат.com
«Кто самый быстрый футболист в сборной России? Сергей Пиняев очень быстрый», — приводит слова Сергея Волкова «РБ Спорт».

Напомним, Сергей Пиняев перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в январе 2023 года. Его действующее соглашение с московским клубом истекает декабря 2026 года. В нынешнем сезоне футболист сборной России принял участие в 28 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт два гола и пять результативных передач.

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