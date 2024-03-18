Трушечкин и Аксенов прокомментируют матч между сборными России и Сербии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Телеграм-канале рассказал, что трансляция товарищеского матча между сборными России и Сербии пройдет 21 марта и начнется в 18:30 по московскому времени.

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Сама игра на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина начнется в 20:00. Ее прокомментируют Роман Трушечкин и Александр Аксенов. Дмитрий Шнякин проведет предматчевую студию.

Сборная России впервые сыграет с европейской командой после отстранения весной 2022 года, вызванного СВО на Украине.

Сборная Сербии с 1517 очками занимает 32-е место в рейтинге ФИФА. Команда России с 1498 очками располагается на 38-м месте.