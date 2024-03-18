Александр Головин высказался о 200 матчах за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на достижение отметки в 200 проведённых матчей за французский клуб. Напомним, перед игрой с «Лорьяном» в рамках внутреннего первенства президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев вручил Головину памятную футболку в честь 200 матчей за клуб.

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«Особенный момент», — написал российский полузащитник в своём телеграм-канале.

Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он забил 28 голов и сделал 32 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. Отметим, что в 200-й раз в составе монегасков российский полузащитник Александр Головин сыграл в матче 25-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (1:0), который состоялся на прошлой неделе.