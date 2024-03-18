Промесу предрекли плачевный конец

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко раскритиковал нападающего красно-белых Квинси Промеса, заявив о безрассудности его действий. Слова экс-игрока приводит «Евро-Футбол.Ру».

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«Очень сложно подобрать слова, которыми можно было бы описать действия Промеса. Какое-то безрассудство. Неужели он не мог рассказать обо всем руководству клуба, предупредить? Попал в аварию — никому не рассказал. Очень не красят его эти моменты. Что я вижу пока, для него все это закончится очень плачевно», — заявил Деменко.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Футболист «Спартака» Квинси Промес задержан в ОАЭ за местное правонарушение

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.