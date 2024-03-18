CAS рассмотрит иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола в апреле

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по иску бывшего капитана сборной Украины, тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ) 22 апреля, сообщается на официальном сайте CAS.

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В марте 2022 года контрольно‑дисциплинарный комитет УАФ запретил Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом пожизненно «за поведение, вредящее репутации футбола и УАФ». Также Тимощук был лишен всех титулов и государственных наград. В сентябре прошлого года Тимощук оспорил данное решение УАФ в CAS.

Тимощук на клубном уровне выступал на Украине за «Волынь» и донецкий «Шахтер», стал трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Украины. За национальную команду он провел 144 матча, забил 4 гола. С 2017 года специалист работает ассистентом главного тренера «Зенита».