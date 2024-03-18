Защитник «Спартака» пополнил состав сборной Сербии перед игрой с Россией

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич вызван в сборную Сербии, которая 21 марта проведёт товарищеский матч с национальной командой России. Об этом сообщает Футбольный союз Сербии в социальной сети X (ранее Twitter).

Помимо Бабича, состав сербов пополнил защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович. Ранее стало известно, что с россиянами не сыграет нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Отмечалось, что форвард получил травму.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».