Канчельскис: «Спартак» все гладил Промеса по головке, пусть теперь разбираются

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса, у которого возникли серьёзные проблемы с законом. В Нидерландах Промес приговорён к тюремному заключению на семь с половиной лет. Шесть лет тюрьмы он получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с родственникам. Несмотря на это, Промес поехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, где предположительно попал в ДТП и скрылся с места аварии. За это его задержала местная полиция. Теперь Квинси грозит депортация на родину, где его ждёт тюремный срок.

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