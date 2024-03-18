Защитник «Сочи» Алвес: «В России безопаснее и спокойнее, чем в Бразилии»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес сказал, что в России спокойнее и безопаснее, чем в его родной Бразилии.

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— В последнее время в Бразилии криминальные ситуации встречаются реже, потому что приезжает всё больше туристов и иностранцев, но я прошел через такой непростой период. Иногда такое может произойти в Бразилии, но, как и везде в мире, стало безопаснее, власти стараются контролировать такие ситуации и делать город лучше. В России я уже семь месяцев и считаю, что здесь безопаснее. В Бразилии происходят неприятные инциденты, а здесь ничего подобного я не встречал. В целом в России спокойнее. Я прожил в Рио 23 года, и со мной ничего такого не случалось. Хотя какое‑то время я жил в районе, где находятся фавелы. Но я очень люблю Рио, там я начал играть в футбол, там живет моя семья. Это очень красивый город, который привлекает туристов. Могу сказать только хорошие слова, — сказал Алвес в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В текущем сезоне Алвес сыграл 19 матчей во всех турнирах и стал автором одного гола.