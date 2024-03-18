«Химки» неожиданно проиграли «Нефтехимику»

"Химки" проиграли "Нефтехимику" в 23-м туре Первой лиги со счетом 1:3. Игрок гостей Максим Петров открыл счет на 26-й минуте, а уже спустя пять минут Данил Липовой удвоил преимущество "Нефтехимика". На десятой минуте второго тайма Максим Шоркин довел счет до разгромного. Александр Руденко забил единственный мяч "Химок" на 73-й минуте. Команда Андрея Талалаева не проигрывала в играх чемпионата на протяжении двенадцати встреч.

После 23-х сыгранных туров "Химки" лидируют в турнирной таблице Первой лиги и опережают махачкалинское "Динамо" на два очка. "Нефтехимик" располагается на восьмой строчке с 33-мя очками.

Первая лига, 23-й тур."Химки" 1:3 "Нефтехимик".Голы:

Руденко, 73 - Петров, 26, Липовой, 31, Шоркин, 55.