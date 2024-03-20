Деян Радич назвал лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший сербский вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал, кого считает лучшими легионерами в истории Российской Премьер-Лиги. Он выделил бывшего нападающего ПФК ЦСКА Вагнера Лава и экс-полузащитника «Зенита» и «Динамо» Мигела Данни. Радич напомнил, что бразилец и португалец помогли своим командам выиграть европейские трофеи.

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«Лучший иностранец в истории РПЛ? Сложный вопрос. Не могу определиться между Вагнером Лавом и Данни. Оба помогли своим клубам выиграть европейские трофеи. Вспоминаю, как здорово играл низкий Вагнер с высоким Жо. С их связкой было очень трудно. Данни в то время носился за «Зенит», и очень сильная команда была у питерцев», – приводит слова Деяна Радича интернет-портал Metaratings.

Напомним, сам Радич выступал в России за «Ростов», «Спартак» из Нальчика и «Аланию».